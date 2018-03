Turista francese investito da motociclista a Palermo: è in rianimazione

PALERMO - Un turista francese è stato investito in via Roma, a Palermo, da un motociclista. Il turista è ricoverato in rianimazione, al Civico, con la prognosi riservata; il motociclista è in codice rosso al pronto soccorso. Sono intervenuti i sanitari del 118. I rilievi sono effettuati dall’Infortunistica della polizia municipale.