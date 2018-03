Palermo, ricercato da Polizia, viene "tradito" dal satellitare: arrestato

PALERMO - E’ stato tradito dal satellitare delle sua vettura. Seguendo il segnale Gps gli agenti di polizia del commissariato di Partinico hanno arrestato Massimo Broccoletti, 48 anni nato a Como, ma residente nel comune in provincia di Palermo. Broccoletti deve scontare una pena di quattro anni di carcere per danneggiamento aggravato, incendio ed estorsione. Gli agenti lo aspettavano anche al seggio elettorale, ma l’uomo non si è presentato. Alla fine sono riusciti a bloccarlo nella zona di Balestrate e portarlo in carcere.