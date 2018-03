Vittoria M5S, ora la gente vuole reddito cittadinanza: richieste in Caf Palermo

Palermo - A Palermo, ma sta succedendo anche in altre città come ad esempio Bari, decine di cittadini da martedì ad oggi si sono affacciati ai Caf e ai job center comunali per chiedere informazioni sulla modulistica per accedere al Reddito di Cittadinanza promesso in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle. All’indomani delle elezioni che hanno visto l’affermazione, soprattutto nel Sud Italia, del M5S come forza politica più votata, alcuni cittadini hanno iniziato ad informarsi sui provvedimenti promessi, a partire dal Reddito di Cittadinanza.



Una decina di persone si sono presentate al Caf «Asia» di Piazza Marina. E al patronato dell’Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini (Enasc), per frenare il via vai di chi chiedeva informazione hanno affisso un foglio con la scritta in italiano e in arabo «in questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza».

"Vengono in tanti - dice Totò Barone, sindacalista di Asia, Alternativa sindacale autonoma - dopo il risultato elettorale del M5S che aveva proposto il reddito di cittadinanza, anche migranti. Qui le persone vengono per appuntamento per risolvere pratiche di lavoro; da due giorni la nostra attività è frequentemente interrotta da richieste di moduli per il reddito.

Gira un modulo farlocco con il logo Inps e la scritta "Nun Teng Genio e Fatica".