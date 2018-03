Palermo, a casa aveva oltre 10 mila pacchetti di sigarette di contrabbando

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando nel quartiere Zen 2, a Palermo. I carabinieri hanno trovato 270 chili di "bionde" nell’abitazione di un palermitano di 38 anni.

Un carico eccezionale. I militari hanno contato 10.712 pacchetti di sigarette di contrabbando, un vero record. L’uomo è stato arrestato per possesso di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Processato per direttissima è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le sigarette sono state sequestrate per essere distrutte.