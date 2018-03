Serie B, al Palermo basta Gnahoré: Frosinone battuto

Il Palermo batte la capolista Frosinone per 1-0 e va al terzo posto con una partita da recuperare. I rosanero, sostenuti dai 15 mila del Barbera, cercano il vantaggio sin dai primi minuti.

Il Frosinone preferisce restare dietro e puntare sul contropiede. La difesa degli ospiti per poco non crolla al 33' quando Nestorovski prende il palo al termine di un’azione tutta in verticale iniziata da Gnahoré e rifinita da Rispoli che ha servito il bomber macedone nell’area piccola. Pronta risposta dei laziali con Dionisi che di testa, al 35', impegna Pomini. Il portiere del Palermo è strepitoso pochi minuti più tardi quando si oppone a Ciano e Dionisi, mentre Rispoli salva sulla linea sul terzo tiro degli ospiti.

Nella ripresa il Frosinone si fa subito sorprendere dalla triangolazione Gnahoré-La Gumina con il francese che va in rete al 2' incrociando il destro da pochi passi. Il Frosinone cerca il pareggio e si sbilancia con coraggio ma senza creare troppe preoccupazioni a Pomini. I rosanero ne approfittano per il contropiede che diventa pericolosissimo al 40': Rispoli la mette bassa in mezzo, velo di Gnahoré e conclusione di Coronado. Bravissimo Vigorito che si oppone. E’ l’ultima occasione di una partita bella e combattuta fino alla fine.