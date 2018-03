Il patrimonio saccheggiato, dal Museo Pitrè di Palermo sono spariti 253 reperti

Al museo Pitrè di Palermo mancano all’appello 253 oggetti da una collezione artistica. La scoperta l'ha fatta l’ex dirigente Filippo Guttuso che, prima di lasciare l'incarico ad inizio del 2017, ha informato la nuova responsabile del sito, Eliana Calandra, e ha presentato una denuncia ai carabinieri del Nucleo Patrimonio artistico.

Un’indagine ancora aperta e sulla quale c'è il massimo riserbo. "Stiamo per ora indagando», dice infatti Luigi Mancuso, comandante del nucleo.

Sono «scomparsi» - come riporta l'edizione cartacea del Giornale di Sicilia - antichi merletti, pizzi, bambole, mantelli, pugnali, balocchi, bilance, chiavistelli, attrezzi di lavoro, reliquiari, acquarelli, statuette, crocifissi, pitture su vetro, vecchie stampe, finimenti per cavalli, piatti. E poi documenti, servizi da caffè, calici, personaggi di presepe in terracotta, porcellane. E persino un cilicio.

Guttuso dispose, non appena insediato, l'anno scorso, una ricognizione degli oggetti. «Vidi lo stato di assoluto disordine nel quale versavano i depositi», racconta . Il materiale era ammassato nelle stanze del custode proprio perché il cantiere costrinse gli operai a mettere in disparte il materiale in attesa della successiva ricollocazione dell’esposizione nei nuovi locali, che apriranno nei prossimi mesi.