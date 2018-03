In carcere uomo che a Palermo chiedeva soldi per cani randagi

PALERMO - E’ stato portato in carcere Antonino Spina, l’uomo che con lo slogan «Aiutatemi ad aiutarli», chiede soldi per i cani randagi con cui staziona in centro a Palermo. Nei giorni scorsi era finito ai domiciliari perché non aveva rispettato l’obbligo di dimora e aveva accumulato una lunga serie di denunce. Gli agenti del commissariato Zisa nel corso dei controlli hanno verificato il mancato rispetto delle prescrizioni e così hanno eseguito l'aggravamento della misura. Aveva scelto come domicilio un’abitazione di via Gorgone a Cruillas.

Aveva detto che era la casa dei genitori. Invece i poliziotti hanno trovato una terrazza con un box abusivo e una ventina di cani randagi dentro in cattive condizioni igienico-sanitarie. Spina avrebbe anche comunicato all’esterno utilizzando il suo cellulare e i social network.