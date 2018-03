Villabate, moto contro camion, muore un centauro

Incidente stradale sulla strada statale 121 "Catanese". Un centauro ha perso la vita nello scontro tra la moto e un mezzo pesante, avvenuto per cause ancora in corso di accertamenti. La vittima è Vincenzo D'Amico, 56 anni di Bolognetta.

L’Anas informa che la strada è chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, al km 251,600 nel territorio comunale di Villabate in provincia di Palermo. Al momento il traffico viene deviato sulla viabilità alternativa del comune di Villabate segnalata in loco.

Sul posto sono presenti oltre alle squadre Anas le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.