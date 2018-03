Sicilia e-Digitale, sequestrati 150 mila euro ad Antonio Ingroia

Beni per 150 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Palermo, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, all’avvocato Antonio Ingroia e al dottor Antonio Chisari - all’epoca dei fatti, rispettivamente, amministratore unico e revisore contabile della società partecipata regionale Sicilia e Servizi s.p.a. (oggi Sicilia Digitale). Tutti e due sono indagati per una duplice ipotesi di peculato. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura del capoluogo.

Le contestazioni mosse agli indagati traggono origine dalla natura riconosciuta alla Sicilia e-Servizi s.p.a. di società in house della Regione e dalla conseguente qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestita da entrambi. E secondo l’accusa l’avv. Ingroia, in particolare, prima liquidatore della società (dal 23 settembre 2013), è stato poi successivamente nominato amministratore unico dall’assemblea dei soci (dall’8 aprile 2014 al 4 febbraio 2018).

Le indagini avrebbero accertato che che il 3 luglio 2014 l’avv. Ingroia si è autoliquidato circa 117 mila euro a titolo di indennità di risultato per la precedente attività di liquidatore, in aggiunta al compenso omnicomprensivo che gli era stato riconosciuto dall’assemblea, per un importo di 50 mila euro. Tale indebita auto-liquidazione del compenso ha, di fatto, determinato un abbattimento dell’utile di esercizio del 2013 da 150 mila euro a 33 mila euro. Un provvedimento che fu avallato dal revisore contabile, dott. Chisari, il quale, in base alla disciplina civilistica, avrebbe dovuto effettuare verifiche sulla regolarità dell’operazione.

L’avv. Ingroia si sarebbe, inoltre, indebitamente appropriato di ulteriori 34 mila euro, a titolo di rimborso spese sostenute per vitto e alloggio nel 2014 e nel 2015, in occasione delle trasferte a Palermo per svolgere le funzioni di amministratore, nonostante la normativa nazionale e regionale, chiarita da una circolare dell’Assessorato regionale dell’Economia, consentisse agli amministratori di società partecipate residenti fuori sede l’esclusivo rimborso delle spese di viaggio. Ma lo stesso Avv. Ingroia aveva adottato un regolamento interno alla società che consentiva tale ulteriore indebito rimborso. Anche in questo caso la violazione della normativa è stata avallata dal revisore contabile, dott. Chisari, indagato - in concorso con l’Avv. Ingroia - anche per questa seconda ipotesi di peculato.