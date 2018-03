Cardellini in gabbia pronti alla vendita al mercato di Ballarò: tre denunciati

PALERMO - Nuovo blitz questa mattina dei carabinieri e del Centro Anticrimine natura Nucleo C.I.T.E.S. nel mercato di Ballarò per contrastare la vendita di cardellini. Due palermitani T.C. di 60 anni e G.A. di 42 anni sono stati trovati con diversi esemplari nelle gabbiette pronti per essere venduti. Insieme ai due è stato denunciato anche un acquirente C.T. 61 anni accusato di ricettazione. Dopo la visita dei veterinari dell’Asp di Palermo, gli animali sono stati liberati nel parco della Favorita in un’area idonea e compatibile con la stessa specie.