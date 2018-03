"Vampe di San Giuseppe", sassi contro Polizia e uova contro pompieri

PALERMO - Nel pomeriggio una squadra del Reparto Mobile di Palermo intervenuta in via Mosca, dove erano state accese dei roghi per la ricorrenza di San Giuseppe, è stata oggetto di una sassaiola. Due i poliziotti rimasti feriti. «Assistiamo all’ennesima violenza ai danni delle forze dell’ordine che anche oggi vedono due poliziotti feriti. Auspico che il nuovo governo ponga la giusta attenzione affinché vengano garantite pene certe e severe nei confronti di chi utilizza violenza contro le forze di polizie», ha detto il segretario generale provinciale UGL Polizia di Stato Antonino Piritore.

Nonostante le operazioni di bonifica della Rap dei giorni scorsi, molti i roghi sono divampati in via Gaetano Mosca, in via Colonna Rotta, in via Tricomi, in piazza del Carmine a Ballarò,in via Marcellino, in via Corazza. Tutte le squadre dei pompieri sono state impegnate negli spegnimenti. In diverse zone sono state lanciate uova e arance anche contro i pompieri intervenuti.