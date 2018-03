Corruzione Cas, revocati domiciliari ad avvocato Polizzotto

Palermo - Il gip di Messina, Salvatore Mastroeni, ha revocato gli arresti domiciliari all’avvocato Stefano Polizzotto, indagato per corruzione nell’ambito della vicenda Cas, il Consorzio autostrade siciliane. Polizzotto è stato arrestato il 13 marzo per i lavori della Siracusa-Gela. Il giudice ha ritenuto affievolite le esigenze cautelari e ha rimesso l’ex consulente del governatore Rosario Crocetta in libertà, accogliendo l’istanza dei suoi legali, gli avvocati Vincenzo Lo Re e Rosa Garofalo. A Polizzotto è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora a Palermo.



La revoca dei domiciliari arriva dopo che l’accusato ha reso l'interrogatorio di garanzia. La settimana prossima è prevista l'udienza davanti al tribunale del Riesame.