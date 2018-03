Suv contro camion, 58enne muore nel Palermitano tra Grisì e Partinico

PALERMO - Francesco Renato Buzzotta, 58 anni, di Palermo, è morto in un incidente stradale tra Grisì e Partinico (Pa). L’uomo era alla guida di un Suv che si è scontrato con un camion. Per l’automobilista non c'è stato scampo. Sull'incidente indagano gli agenti del commissariato di polizia di Partinico. I mezzi sono posti sotto sequestro.