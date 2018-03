Poliziotto in pensione muore durante jogging a Isola delle Femmine

PALERMO - Giuseppe Gambino, 62 anni, poliziotto in pensione è morto mentre faceva jogging nel lungomare di Isola delle Femmine, in via Vespucci, probabilmente per un infarto. A scoprire il corpo è stato un automobilista che ha immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri della compagnia di Carini. Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo.