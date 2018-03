Vento di scirocco alimenta incendi a Palermo

PALERMO - Con il vento di scirocco sono entrati in azione gli incendiari a Palermo e provincia. Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate per i roghi in contrada Danigargi, a Termini Imerese, e in contrada Sciumemi, a Prizzi. Fiamme anche nel Villaggio Pollina, sulla statale 113, e a nel capoluogo in via Messina Montagne.