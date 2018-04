Zii e nipoti rubano legna da area demaniale: quattro arresti

PALERMO - I carabinieri hanno arrestato i palermitani Francesco Puccio, 46 anni, Salvatore Puccio 60 anni, Salvatore Puccio, 41 anni e Paolo Puccio 45 anni accusati di furto aggravato. Zii e nipoti sono stati fermati dai militari a bordo di due autocarri carichi con diverse tonnellate di legname presa nella proprietà demaniale in contrada Acque Bianche, al confine tra Bivona (Ag), e Palazzo Adriano (Pa). Secondo quanto accertato dai carabinieri i Puccio hanno superato la raccolta di legname per cui erano stati autorizzati. Il pm di Termini Imerese ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.