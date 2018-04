Rapina del secolo a Palermo, il basista era la guardia giurata

C’è anche una guardia giurata tra le persone arrestate dalla Squadra Mobile di Palermo perché accusate di una violenta rapina a un furgone portavalori con un bottino di 1,6 milioni di euro. In manette, su ordine del gip del Tribunale di Palermo, sono finiti tre palermitani: Giovanni Giotti, 53 anni, Guardia Giurata in una ditta locale di trasporti, Carmelo Balsameli, di 48 anni e Marco Marsala di 39 anni.

Le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo hanno consentito di individuare i tre che sarebbero gli autori della rapina messa a segno nell’agosto del 2016 ad un furgone portavalori, nel corso della quale i malviventi erano riusciti a portare via circa 1,6 milioni di euro, la più consistente degli ultimi venti anni. Le indagini hanno chiarito come l’organizzatore della rapina sia stato Carmelo Balsameli che insieme ai due complici, tutti travisati e armati di fucili e pistole, in via Puglisi si erano impossessati del furgone, immobilizzando le guardie giurate che lo conducevano. Giotti era il basista e quel giorno era lui che fungeva da autista del furgone portavalori. Balsameli e Marsale sono stati arrestati anche per per una tentata rapina alle poste nel maggio del 2017. Rapina fallita perché un sensore luminoso li aveva indotti alla fuga.