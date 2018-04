Compravendita voti Lega, Salvino Caputo oggi interrogato dal Gip

Verrà interrogato in mattinata l’ex deputato regionale siciliano leghista Salvino Caputo, arrestato due giorni fa nell’ambito di un’inchiesta sul voto di scambio. Sempre oggi verranno sentiti dal gip anche il fratello del politico, Mario Caputo e Benito Vercio, procacciatore di voti. Nel corso dell’inchiesta, la Procura di Termini Imerese diretta da Ambrogio Cartosio, ha accertato "dodici episodi di compravendita di voti in cambio di promesse di posti di lavoro o altre utilità". L'indagine dei carabinieri si riferisce alle Regionali del novembre 2017, in cui era candidato Mario Caputo "detto Salvino".