Palermo, gettano tra i rifiuti 450 kg di novellame e si danno alla fuga

Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno sequestrato 450 chili di novellame, nel corso di controlli nel quartiere Sperone. Tre uomini sono stati sorpresi, in via Salvatore Cappello, ad angolo con via Diaz, mentre stavano prelevando da un furgone 85 cassette per scaricarle nei cassonetti dei rifiuti urbani.

I tre, non appena si sono accorti dei vigili, si sono dati alla fuga, facendo perdere le tracce. Il prodotto ittico, giudicato dai sanitari dell’Asp non commestibile, è stato avviato a distruzione. Il furgone, risultato rubato, è stato posto sotto sequestro. Saranno le indagini a dare risposta ai tanti interrogativi emersi, a stabilire se il furto sia stato simulato o se sia autentico, se sia avvenuto con o senza il carico, a risalire all’identità delle tre persone fuggite. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere della zona.