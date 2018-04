Ancora emergenza rifiuti a Palermo, notte di roghi di cassonetti

PALERMO - Continua l’emergenza rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi per numerosi cassonetti in fiamme. A partire dalle 22 è scattata la prima segnalazione in via Erice, nel quartiere Borgo Nuovo. Poco dopo le 23 i vigili del fuoco hanno spento le fiamme appiccate a cumuli di spazzatura alla Kalsa, in via Vetreria. Nel quartiere Montegrappa-Villaggio Santa Rosalia due interventi intorno alla mezzanotte: in via Bergamini e in via Carmelo Raiti. In mattinata alle 6,30 nel centro storico, in via Papireto, i vigili del fuoco hanno spento l’ultimo rogo appiccato a cumuli di spazzatura.