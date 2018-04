Droga nell'auto parcheggiata nello stallo disabili: arrestato corriere

PALERMO - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo hanno arrestato un corriere albanese sorpreso in auto con quasi 5 chili di cocaina. Altri due connazionali sono stati denunciati a piede libero. L’uomo ha parcheggiato la vettura in un posto riservato ai disabili, in via Evangelista Di Blasi. Questo ha fatto scattare i controlli dei finanzieri a bordo di una Seat Altea, intestata ad un pregiudicato napoletano residente in Lombardia. Alla vettura si è affiancata una Fiat 500, risultata poi a noleggio, a bordo della quale si trovavano due uomini.

I finanzieri li hanno bloccati e portati in caserma. Grazie ai cani antidroga sono stati trovati a bordo dell’auto quattro pani di cocaina, del peso di circa 1,2 kg ciascuno. K. E. di 28 anni è stati arrestato accusato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.