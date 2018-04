Violata cappella di famiglia del sindaco di Chiusa Sclafani

Chiusa Sclafani (Palermo) - Qualcuno ha divelto il catenaccio della cappella gentilizia della famiglia di Francesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa Sclafani (Pa). «Questa è l’ennesima intimidazione che ricevo da Natale - dice il sindaco -. Per due volte hanno danneggiato la mia vettura e adesso la cappella gentilizia. Farò le mie considerazioni ai carabinieri quando presenterò la denuncia, nel pomeriggio». «Resterò ancora qua, se qualcuno pensa di mandarmi un messaggio per fermare la mia azione amministrativa ha sbagliato indirizzo: quanto accaduto mi dà la carica per fare di più e meglio, visto che questi atti mi rendono consapevole di essere sulla strada giusta».

«Solidarietà e vicinanza a Francesco Di Giorgio per il vile gesto intimidatorio di cui è stato vittima. Conosco il sindaco Di Giorgio e so che questi atti non influiranno sulla sua rigorosa e forte azione messa in campo in questi anni. Insieme a lui, infatti, stiamo lavorando con grande impegno per il rilancio di Chiusa Sclafani, nel solco della migliore tradizione di Forza Italia per una sana e corretta gestione amministrativa». Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Renato Schifani, augurandosi «che si faccia chiarezza su quanto accaduto e che i responsabili siano assicurati alla giustizia».