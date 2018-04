Tentano furto in villetta a Petralia Soprana: tre arresti

PALERMO - I carabinieri hanno arrestato i catanesi Nunzio Dipasquale, 38 anni, Mario Fisichella, 36 anni e l'albanese Arion Biba, di 28 anni, accusati di tentato furto in abitazione. I tre sono stati sorpresi dentro una villetta a Petralia Soprana (Pa) in contrada Fasanò, dopo avere forzato una finestra. Nel corso della perquisizione sono stati trovati in possesso di arnesi utilizzati per lo scasso. I tre sono stati portati nel carcere Antonino Burrafato di Termini Imerese.