Sequestrato ex lido sul litorale di Barcarello di Palermo

PALERMO - Operazione congiunta della Polizia municipale di Palermo e della Guardia Costiera, questa mattina sul litorale di Barcarello, dove è stata sequestrata un’area di circa 3 mila metri quadrati dell’ex lido balneare «Playa Bonita», struttura ormai in stato d’abbandono. Trovati rifiuti, soprattutto sotto la struttura in ferro dell’ex lido. Sono in corso indagini sul titolare della società che ha gestito lo stabilimento.