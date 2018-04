La Trattativa Stato-mafia ci fu: condannati Mori, Dell'Utri e i boss

PALERMO - La Corte di Assise di Palermo ha condannato a pene comprese tra 8 e 28 anni di carcere per al cosiddetta trattativa Stato-Mafia gli ex vertici del Ros Mori, Subranni e De Donno, l’ex senatore Dell’Utri, Massimo Ciancimino e i boss Bagarella e Cinà.

La Corte d’Assise di Palermo, che ha celebrato il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia ha assolto dall’accusa di falsa testimonianza l’ex ministro democristiano Nicola Mancino. Prescritte le accuse nei confronti del pentito Giovanni Brusca. Condannati tutti gli altri imputati.

Nicola Mancino - «Sono sollevato. E’ finita la mia sofferenza anche se sono sempre stato convinto che a Palermo ci fosse un giudice. La sentenza è la conferma che sono stato vittima di un teorema che doveva mortificare lo Stato e un suo uomo che tale è stato ed è tuttora». Lo ha detto l’ex ministro di Nicola Mancino che è stato assolto oggi dal reato di falsa testimonianza nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.

Mario Mori, Antonio Subranni, Giuseppe De Donno, ex ufficiali del Ros condannati oggi a pene pesanti nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia e accusati del reato di minaccia a Corpo politico dello Stato, sono stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Stessa pena accessoria per Marcello Dell’Utri che aveva la stessa imputazione. I 4 imputati, insieme ai boss Nino Cinà e Leoluca Bagarella, anche loro condannati per il medesimo reato, dovranno inoltre risarcire 10 milioni alla Presidenza del Consiglio costituita parte civile. I danni per le altre parti civili, come la Regione siciliana, alcune associazioni antimafia e il Comune di Palermo, saranno liquidati separatamente.



Massimo Ciancimino, imputato al processo per calunnia all’ex capo della Polizia De Gennaro è stato condannato a risarcire i danni alla persona offesa. Danni che verranno liquidati dal giudice civile. Ciancimino è stato assolto dall’imputazione di concorso in associazione mafiosa. Gli ex vertici del Ros sono stati assolti per le condotte relative al periodo successivo al 1993 contestate nei capi di imputazione. Il loro contributo alla cosiddetta trattativa si sarebbe fermato a quell'anno.

Dell’Utri, al contrario, si sarebbe fatto portavoce delle minacce mafiose allo Stato, commettendo il reato di minaccia a Corpo politico dello Stato, dal 1993 in poi, specificatamente, ha precisato la corte, durante il governo Berlusconi.

Pm Vittorio Teresi - «Questo processo e questa sentenza sono dedicati a Paolo Borsellino, a Giovanni Falcone e a tutte le vittime innocenti della mafia». Lo ha detto il Pm del pool che ha istruito il processo sulla trattativa Stato-mafia Vittorio Teresi, dopo la lettura del dispositivo. «E' stata confermata - ha aggiunto - la tesi principale dell’accusa che riguardava l’ignobile ricatto fatto dalla Mafia allo Stato a cui si sono piegati pezzi delle istituzioni». «E' un processo - ha concluso - che andava fatto ad ogni costo».

Pm Nino Di Matteo - «Questa sentenza, dopo cinque anni, riconosce che parte dello Stato negli anni delle stragi trattava con la Mafia e portava alle istituzioni le richieste di Cosa Nostra. Per la prima volta vengono consacrati i rapporti esterni della Mafia con le istituzioni negli anni delle stragi ed è significativo che questa sentenza abbia riguardato un periodo in cui erano in carica tre governi diversi: quello Andreotti, quello Ciampi e quello Berlusconi». Così il Pm Nino Di Matteo, magistrato storico del pool che ha istruito il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, dopo la lettura del verdetto. «Non contano gli attacchi che abbiamo subito - ha aggiunto - negli anni non tutti si sono dimostrati rispettosi di un lavoro che c'é costato lacrime e sangue».

Agende Rosse e Scorta civica - Una cinquantina di persone che fanno parte delle associazioni Agende rosse e Scorta civica hanno applaudito i magistrati del pool della trattativa Stato mafia - Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi - all’uscita dall’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Tartaglia e Teresi, invocati dai cori delle Agende Rosse e Scorta civica, sono andati a salutare le tante persone che hanno atteso la sentenza. «Siamo tutti Di Matteo» hanno intonato e in tanti hanno gridato «grazie» ai pm.