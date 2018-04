Partinico, coltellate al torace ad un vicino dopo una lite

Tentato omicidio a Partinico, in provincia di Palermo, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 75 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al culmine di una violenta lite scoppiata per questioni di vicinato, il pensionato ha sferrato due coltellate alla sua vittima, raggiungendolo al torace. Il malcapitato immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale. Non verserebbe in pericolo di vita. L’aggressore, invece, è stato rintracciato nella sua abitazione. I militari lo hanno trovato in giardino e arrestato. Dovrà rispondere di tentato omicidio.