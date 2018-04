Gesap stima 244 mila passeggeri in transito a Palermo per ponti festivi

PALERMO - Nel periodo dal 20 aprile al 2 maggio saranno circa 244mila i passeggeri in transito in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Palermo. Per il ponte del 25 aprile (dal 20 al 26 aprile) il servizio statistiche della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo "Falcone Borsellino", prevede un traffico totale di circa 131mila passeggeri, 12.500 in più (+10,34%) rispetto allo stesso periodo del 2017, oltre all’incremento dei movimenti del +7,34%. La previsione di traffico nel periodo 27 aprile-2 maggio (ponte del Primo maggio) è invece di circa 113mila passeggeri, 11mila in più (+11%) e +6,44% di voli.