Palermo, rubati i computers della sede siciliana della Cgil

Furto la scorsa notte nella sede regionale della Cgil Sicilia in via Bernabei a Palermo. I ladri sono entrati da una porta di servizio alle spalle dell’ingresso principale. La porta è stata trovata forzata questa mattina dai dipendenti che hanno aperto la sede. Sono stati portati via 11 computer fissi, quattro portatili e due monitor. I dipendenti hanno trovato i corridoi accesi e le porte aperte. Sono stati rovistati tutti gli armadi. Indaga la polizia. Questa mattina è intervenuta anche la Scientifica.