Auto con targa francese fa scattare allarme bomba a Palermo

PALERMO - Falso allarme bomba a Palermo. Una Peugeot grigia con targa francese posteggiata in via Emerico Amari all’altezza del civico 80 ha fatto scattare l’allarme bomba intorno alle 16,30. E’ intervenuta la polizia che ha chiuso al traffico diverse strade limitrofe impedendo anche il passaggio dei pedoni. In zona anche i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. I negozianti sono stati invitati ad abbassare le saracinesche in attesa dell’intervento degli artificieri che hanno rotto il finestrino e ispezionato l’interno dell’auto. Dopo la bonifica la strada è stata riaperta.