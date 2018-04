Finanziaria, norma su progetti individuali disabili: stanziati 5 mln di euro

PALERMO - Un emendamento alla manovra finanziaria firmato da tutti i capigruppo all’Ars di maggioranza e opposizione, e appoggiato dal governo, stanzia 5 milioni di euro per i progetti individuali che riguardano i disabili. Il progetto individuale comprende, «oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, il piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale».