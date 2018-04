Finanziaria regionale, 15 mila precari verso stabilizzazione. Più fondi per i disabili: lo sfogo di Musumeci

PALERMO - Oltre 15mila precari sono stati stabilizzati con le norme approvate dall’Assemblea regionale che sta esaminando la manovra finanziaria. Si tratta di circa 13 mila precari degli enti locali, il resto del personale gravita in società controllate dalla Regione. Per alcuni deputati delle opposizioni, tuttavia, ci sarebbe il rischio di impugnative da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’Assemblea siciliana ha poi approvato la norma della manovra finanziaria che stanzia 266 milioni per i disabili, di cui 226 mln per i casi gravissimi. Con un emendamento, a firma di tutto i capigruppo di maggioranza e opposizione, sono stati assegnati poi altri 5 milioni per i progetti individuali per i disabili. Prima della votazione, ha preso la parola il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Il suo è stato uno sfogo, alla luce delle polemiche dei giorni scorsi su alcune sue parole. «Questo non è un atto di eroismo ma il mantenimento di un impegno che avevo assunto a ottobre - ha detto il governatore -. E' la migliore risposta alle ignobili e vergognose speculazioni politiche che sono state promosse e alimentate anche dall’interno di questo Palazzo in queste ultime ore. Si sappia - ha aggiunto con tono fermo - che se la disabilità è la trincea della sofferenza, lo ricordo a qualche politico spregiudicato, che io da quella trincea non ho nulla da imparare per la mia storia personale e familiare». Quindi, Musumeci ha concluso nel silenzio totale dell’aula: «Se non avete rispetto per il presidente della Regione abbiatelo per il padre».

E nel tentativo di accelerare i tempi, la Commissione Bilancio sta lavorando al testo di un maxi-emendamento con le norme rimanenti della manovra, una cinquantina. (L’obiettivo sarebbe appunto quello di dare un’accelerata alla manovra finanziaria già questa sera e rinviare a domani l’approvazione delle tabelle). L’aula frattanto rimane sospesa, cercando di coinvolgere maggioranza e opposizione. Non è chiaro se il tentativo andrà in porto, anche perché le opposizioni vorrebbero che dal testo venissero eliminate alcune norme della manovra e rivisti invece al rialzo i fondi per i teatri.

Il M5s però non sta trattando sul maxi-emendamento. «Nessuno di noi è entrato in commissione bilancio», dicono i pentastellati.

Alcuni super-burocrati della Regione riceveranno assegni più pesanti, altri invece li avranno più alleggeriti del previsto: è la conseguenza della norma, inserita nella manovra finanziaria in discussione all’Assemblea siciliana, approvata questo pomeriggio in aula. Il Parlamento ha allineato il sistema di calcolo a quello dello Stato, quindi sugli ultimi cinque anni contributivi, anziché sull'ultimo anno. Alcuni ex dirigenti generali che erano stati 'demansionatì e destinati ad altri incarichi all’interno dell’amministrazione tirano un sospiro di sollievo dopo aver fatto lobby, altri invece, con incarichi apicali ottenuti di recente, subiranno una penalizzazione.