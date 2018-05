Dirigente Forza Nuova aggredito, chiesto giudizio immediato per due antagonisti

PALERMO - La procura ha chiesto il giudizio immediato, con l’accusa di lesioni gravi, per Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, i due militanti del centro sociale Anomalia di Palermo arrestati il 21 febbraio scorso per l’aggressione del dirigente provinciale di Forza Nuova Massimiliano Ursino che era stato immobilizzato per strada con del nastro adesivo. Sarà il gip a decidere sulla richiesta del sostituto procuratore Daniele Sansone e dell’aggiunto Ennio Petrigni.

L’indagine è stata sdoppiata distinguendo la posizione dei due fermati la notte stessa dell’aggressione, da quella degli altri quattro indagati che vi parteciparono. Fra loro c'è anche la ragazza che filmò l’accaduto con un telefonino.