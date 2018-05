Palermo, 30.000 gli stranieri residenti

PALERMO - A Palermo risiedono 25.607 stranieri (pari al 3,8 per cento della popolazione), provenienti da 128 Paesi diversi, anche se i primi cinque (Bangladesh, Sri Lanka, Romania, Ghana e Filippine), da soli, coprono quasi i due terzi del totale degli stranieri. La comunità più numerosa è quella del Bangladesh, con 5.119 residenti, pari al 20 per cento del totale degli stranieri. Il dato emerge dal report statistico elaborato dall’unità operativa "Studi e ricerche statistiche" del Comune, relativo al 2017.

Sono, invece, più di 4.300 (di cui quasi 800 nel solo 2017) gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Complessivamente, quindi, la presenza stranierà in città sfiora quota 30mila residenti. Gli stranieri minorenni sono 4.997, il 77,3 per cento (3.863) sono nati in Italia e di questi 3.663, pari al 73,3 per cento, sono nati a Palermo. "E' evidente che le comunità straniere sono sempre più un elemento importante della comunità palermitana - dice il sindaco Leoluca Orlando -, con la loro ricchezza culturale e con l’apporto che danno alle attività culturali, economiche e sociali. Il dato sui minori nati a Palermo ma privi di nazionalità italiana - conclude - deve farci riflettere per quella che sempre più si conferma come una violazione di diritti fondamentali di cittadinanza".