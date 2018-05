Palermo, auto contro scooter: ferite due donne

PALERMO - Due istruttrici della palestra Malù Club, a Palermo, a bordo di uno scooter sono state investite da una Smart tra via Cartagine e via Castellana a Palermo. Le donne sono finite quasi sotto l’auto. I sanitari del 118 le hanno trasportate all'ospedale Civico e all'ospedale Villa Sofia in codice rosso, e una delle due istruttrici sarebbe grave. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica