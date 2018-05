Palermo, arrestato ladro di capi griffati 14/05/2018 - 11:39 di Redazione

PALERMO - La polizia di Stato ha arrestato Giovanni Scurato, 41 anni, accusato di aver messo a segno diversi furti nei negozi del centro di Palermo senza che i titolari degli esercizi commerciali si accorgessero di nulla. Borse, scarpe e vestiti di importanti griffe erano i suoi obiettivi. Gli agenti lo hanno visto uscire di corsa da un negozio in via Ruggero Settimo e lo hanno seguito fino in via Sperlinga. Qui lo hanno notato recuperare da sotto una vettura una seconda confezione. A questo punto lo hanno bloccato e hanno recuperato la merce rubata. L’arresto è stato convalidato dal giudice.