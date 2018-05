Incidente stradale a Londra, muore giovane del Palermitano

PALERMO - Un giovane di 22 anni di San Cipirello (Palermo), Piero Capitelli, è deceduto oggi a Londra dopo un incidente in moto. L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nella capitale inglese. Capitelli da oltre 3 anni si era trasferito in Inghilterra per lavoro. Dopo l’incidente il ragazzo, che da più di un anno faceva il cameriere in un ristorante italiano, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dove i medici hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte. A dare la notizia ai genitori è stato il Consolato italiano. I genitori hanno deciso di donare gli organi.