Incidente sulla Palermo-Agrigento: muore 74enne di Misilmeri

PALERMO, 17 MAG - Paolo Sole di 74 anni è morto questo pomeriggio in un incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri. L’uomo residente a Misilmeri (Pa) a bordo di una Fiat Panda per cause da accertare si è scontrato frontalmente con una Toyota Yaris. Nello scontro l’anziano è deceduto. Il conducente della Toyota è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla. Non è in pericolo di vita. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia stradale.