Don Pino Puglisi, scritti inediti in un libro di Deliziosi

PALERMO - Il 25 maggio è stato il quinto anniversario della beatificazione come martire di don Pino Puglisi. E il prossimo 15 settembre verrà ricordato - con la visita del Papa a Palermo, varie trasmissioni tv e manifestazioni - il 25° anniversario del delitto voluto dalla mafia nel 1993 per spegnere la voce del sacerdote impegnato a Brancaccio nel recupero dei giovani e nelle battaglie per i diritti civili. Don Puglisi è oggi il primo beato della Chiesa cattolica tra le vittime della mafia.

Per ricordare e commemorare queste ricorrenze e il suo sacrificio viene pubblicato da Rizzoli il libro «Don Pino Puglisi - Se ognuno fa qualcosa si può fare molto» del giornalista Francesco Deliziosi (allievo e amico del sacerdote): per la prima volta vengono raccolti in un unico volume gli scritti più significativi del Beato, tra i quali molti inediti. E il lettore viene guidato attraverso questi documenti (lettere, appunti, registrazioni di omelie e relazioni), frutto di una accurata e meticolosa ricerca, in una sorta di viaggio della memoria, arricchito da testimonianze originali degli amici del sacerdote. La presentazione a Palermo è fissata per il 28 maggio alle 17 alla chiesa di San Francesco Saverio con l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che firma la prefazione (relatori don Cosimo Scordato e don Carmelo Torcivia).

Una biografia sintetica fa da introduzione al volume in modo da comprendere i fatti di Brancaccio attraverso una serie di retrospettive nella vita di don Puglisi, finora poco conosciuta: occorre infatti sottolineare che il sacerdote oggi beato aveva vissuto già 30 anni della sua missione prima di essere nominato parroco nel quartiere simbolo del dominio della mafia dove era all'opera il clan autore delle stragi Falcone e Borsellino e degli attentati del '93 tra Milano, Firenze e Roma. A Brancaccio Don Puglisi venne ucciso sotto casa nel giorno del suo 56° compleanno.

L’autore del volume è il giornalista Francesco Deliziosi (caporedattore centrale del Giornale di Sicilia a Palermo) che è stato amico per 15 anni di Don Puglisi. Ha condiviso con lui in particolare i tre anni di Brancaccio, è stato componente della commissione diocesana per l’istruzione della Causa e collaboratore del Postulatore fino al riconoscimento del martirio. I documenti raccolti ora in volume sono frutto delle sue continue ricerche negli anni successivi al delitto. Per Rizzoli ha anche scritto «Pino Puglisi - il prete che fece tremare la mafia con un sorriso», che per il XXV del delitto torna nelle librerie in una edizione arricchita con la storia della beatificazione e un capitolo su «La Chiesa di Bergoglio e la mafia» nel quale si sottolineano le numerose affinità tra le scelte di Don Puglisi e le indicazioni pastorali del Papa.