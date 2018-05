Palermo, occupato l'assessorato alla Formazione professionale

PALERMO - I dipendenti della Formazione professionale aderenti all'Usb, hanno occupato la sede dell’assessorato alla Formazione professionale di Palermo. La decisione al termine di un incontro che i rappresentanti sindacali hanno avuto con l’assessore Roberto La Galla «durante il quale - si legge in un comunicato - è venuta fuori la cruda verità sulla volontà degli schieramenti politici del Pd e del M5S a non volere far passare l’emendamento che garantirebbe il futuro occupazionale ai dipendenti del bacino della Formazione, sia Sportelli che Interventi».