Mafia ed estorsioni, scattano sei arresti contro clan di Monreale

Palermo - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata. Anche questa operazione - come le precedenti indagini dei Carabinieri denominate «Quattropuntozero» e «Montereale» - riguardano esponenti della famiglia mafiosa di Monreale. Tra marzo e ottobre 2016, erano stati tratti in arresto diversi esponenti al vertice del mandamento di San Giuseppe Jato.



I particolari dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa presso la caserma Carini sede del comando provinciale di Palermo alle 10:30.