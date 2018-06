Capaci (Palermo) - Una postina è stata rincorsa e azzannata da un pitbull mentre tentava di consegnare la posta in via Maria Grazia Costanzo a Capaci (Pa). La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale, con ferite agli arti.

La postina sarebbe caduta con lo scooter per evitare un cagnolino che attraversava la strada. Un pitbull, rinchiuso nel giardino di un’abitazione, ha saltato il cancello aggredendola.