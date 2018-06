Treno regionale partito da Palermo torna indietro per un guasto

PALERMO - Il treno regionale partito dalla stazione centrale di Palermo per Sant'Agata di Militello arrivato a Brancaccio si è fermato dopo appena 5 minuti. I passeggeri sono rimasti bloccati per trenta minuti in attesa di interventi di riparazione. Il guasto non è stato risolto e il convoglio sta tornando indietro. Protestano le decine di passeggeri diretti nelle località marittime della provincia.

«Ero partito per Lascari - racconta uno dei viaggiatori - e incredibilmente il treno si è fermato dopo appena 5 minuti. Siamo rimasti a Brancaccio fermi e di tanto in tanto il convoglio veniva acceso per consentire di refrigerare i vagoni con l’aria condizionata. Dopo mezz'ora siamo tornati indietro. Ancora non sappiamo quando partiamo e a che ora raggiungerò Lascari».