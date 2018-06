Morto a Palermo ex presidente Tar Guglielmo Serio

PALERMO - È morto a 90 anni Guglielmo Serio, ex presidente del Tar ed ex commissario straordinario del Comune di Palermo tra il 2000 e il 2001, quando Leoluca Orlando si dimise per candidarsi alla presidenza della Regione siciliana.



Serio, che è stato anche presidente di sezione al Consiglio di Stato, avvocato e docente universitario; nel marzo 2012 fu nominato dal governo regionale di Raffaele Lombardo commissario del Comune di Salemi, dopo le dimissioni dell’allora sindaco Vittorio Sgarbi. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa di Sant'Espedito, in via Nicolò Garzilli, a Palermo.