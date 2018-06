PALERMO - Un cittadino del Bangladesh è stato picchiato e rapinato da un gruppo di ragazzini la scorsa notte a Palermo in piazza Sant'Anna, dove stava vendendo palloncini. Sono stati portati via il cellulare e 120 euro. Un giovane lo ha fermato e con una scusa gli si è avvicinato. La vittima è stata portata in ospedale con una ferita al volto. La prognosi è di 8 giorni. Indagano i carabinieri del reparto radiomobile