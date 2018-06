Violento nubifragio a Palermo: strade allagate e auto in panne

Palermo - Un violento nubifragio si è abbattuto la scorsa notte su Palermo e provincia causando allagamenti e almeno trenta interventi dei vigili del fuoco. La zona più colpita quella ad est tra Brancaccio, Falsomiele e Villagrazia. Decine i cittadini rimasti impantanati nelle auto, nelle strade trasformate in fiumi soprattutto nelle vicinanze dei cavalcavia. Diversi tombini fognari sono saltati creando allagamenti sia nelle abitazioni al pian terreno che in garage e magazzini. In via Villagrazia, un albero si è abbattuto sulla sede stradale bloccando in parte la circolazione. A causa della forte pioggia un’automobilista ha perso il controllo della vettura nella zona del cantiere su Ponte Corleone. Per lui solo tanta paura. A Bagheria si sono verificati diversi allagamenti e anche a Cefalù dove diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto perché le strade si sono allagate. Anche nella cittadina normanna i vigili del fuoco hanno salvato automobilisti intrappolati nelle loro vetture sempre all’altezza dei sottopassi.