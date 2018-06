Palermo, carenze igieniche al "Nautilus": Nas sequestra ristorante

PALERMO - I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo con i militari del Nas hanno sequestrato il ristorante al Nautilus all’Arenella per carenze igieniche e per mancanza delle autorizzazioni alla somministrazione. La titolare è stata denunciata per inadempienze alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nel locale i carabinieri hanno trovato quattro lavoratori in nero. È stata contestata anche l’occupazione abusiva del suolo pubblico visto che tavolini, gazebo e sedie erano sulla strada. Sono state elevate sanzioni amministrative per 30 mila euro. Il ristorante è stato segnalato all’Asp di Palermo che ne ha disposto la chiusura.