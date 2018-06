Datteri di mare sequestrati nel porto di Terrasini

PALERMO - E’ uno dei primi sequestri di datteri di mare in provincia di Palermo. Lo hanno messo a segno gli uomini della capitaneria di porto di Terrasini. I militari hanno bloccato due sub che stavano risalendo in auto, dopo una battuta di pesca in contrada San Cataldo. I due uomini stavano salendo a bordo con alcuni canestri pieni dei frutti di mare che non possono essere pescati e commercializzati. Nei canestri c'erano 200 datteri che vengono poi venduti in ristoranti e pescherie in modo illegale. Per i due sub è scattata una multa e una denuncia.