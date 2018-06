Palermo, raid vandalici nel centro ginnico dei Vigili del fuoco

PALERMO - Due raid vandalici fra ieri pomeriggio e la scorsa notte sono stati compiuti al centro ginnico dei Vigili del Fuoco di Palermo in via Malaspina. Sono stati danneggiati infissi e vetrate durante diverse incursioni avvenute nel giro di poche ore fra le 15 e le 20,45 di ieri. Un secondo episodio di danneggiamento è avvenuto, invece, attorno alle 5 della scorsa notte e a farne le spese, stavolta, è stato il sistema di videosorveglianza. Indaga la polizia.

Nel pomeriggio di oggi, il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, in visita al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, si è recato assieme al prefetto di Palermo Antonella De Miro, al centro ginnico di via Malaspina, realizzato in un bene confiscato alla mafia. «Ripristineremo al più presto il centro, già da domani. Non arretreremo di un passo nella affermazione della legalità. I vigili del fuoco si adopereranno immediatamente per rendere di nuovo funzionale la palestra che è anche al servizio dei cittadini di Palermo».