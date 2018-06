PALERMO - Interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale per circa 5 milioni di euro sono stati programmati da Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Palermo-Messina, tra Altavilla e Termini Imerese. I cantieri saranno operativi su entrambi i binari che, a fasi alterne, saranno esclusi dalla circolazione da martedì 3 luglio fino a domenica 9 settembre. Saranno realizzati interventi di adeguamento del sistema per la regimentazione delle acque e opere di contenimento, a valle del rilevato ferroviario, per una lunghezza di oltre 350 metri. Si procederà, inoltre, alla bonifica e ristrutturazione dell’intera piattaforma ferroviaria sulla quale si ricostruiranno massicciata, binari e linea elettrica. Il rinnovo dell’infrastruttura consentirà di ottenere un incremento dei livelli di affidabilità della linea e un significativo miglioramento della regolarità del servizio.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, e ottimizzarne i tempi di esecuzione, sarà modificato il programma di circolazione treni con variazioni dell’offerta di trasporto già inserita e consultabile su tutti i canali informativi e di vendita. In particolare, i treni regionali della relazione Palermo-Termini Imerese faranno capolinea nella stazione di Altavilla. L’intervento rientra nell'ambito del più ampio progetto di potenziamento della rete ferroviaria siciliana, nel corso del 2018, durante il periodo estivo.