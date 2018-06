PALERMO - Alessandro Salomone, 32 anni, è morto la scorsa notte in un incidente stradale in viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Il giovane era alla guida di una moto Kawasaki ed è finito contro un muro. Il giovane è morto in ambulanza, prima dell’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.